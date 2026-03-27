キャベッジが村上から先制アーチ

■巨人 ー 阪神（27日・東京ドーム）

2年目の助っ人が右翼席に届けたアーチに東京ドームが騒然となった。巨人のトレイ・キャベッジ外野手が27日、阪神との開幕戦に出場。初回の第1打席で2026年の“プロ野球1号”となる先制アーチを放った。いきなりの本塁打に「素晴らしい」「最強助っ人」とファンの称賛が飛び交った。

キャベッジは「1番・左翼」でスタメン出場。今季初の打席で快音を残した。村上頌樹投手が2球目に投じた144キロ直球を捉えると、打球は高々と舞い上がり右翼席最前列に飛び込んだ。巨人に先制点をもたらす一発は、この日開幕を迎えた12球団で一番早い本塁打となった。

1番起用に応えたキャベッジにファンは歓喜。SNSには「もう最高」「これは熱い」「ええやん」「興奮止まらん」「頼むから生涯巨人にいてくれ」「先頭打者弾エグいて」「クレイジーすぎる」などのコメントが寄せられていた。

4回には新助っ人のボビー・ダルベック内野手が来日初アーチ。キャベッジの先頭打者弾が巨人に流れを引き寄せる形となった。キャベッジ昨季、打率.267（431打数115安打）、17本塁打、51打点をマーク。本塁打と打点はチームトップの数値を残した。（Full-Count編集部）