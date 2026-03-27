日本ハム復帰の有原は球団31年ぶりの快挙なるか昨季のパ・リーグでは日本ハム・宮西尚生投手の900試合連続リリーフ登板、ソフトバンク・上沢直之投手の通算1000奪三振、今宮健太内野手の通算400犠打、楽天・浅村栄斗内野手の2000安打など多くの節目が達成された。2026シーズンでの達成が期待される記録を投手編、野手編に分けて紹介する。日本ハムの有原航平投手は通算100勝まで残り2、通算1000奪三振まで残り42といずれも到達