ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」が、4月1日から、ロールパン各種を新価格で発売します。さらに、「大盛ぶっかけ」シリーズの「冷しうどん」「冷しそば」「冷し素麺」「冷し中華」を各322円（以下、税込み）で販売します。【えっ？】このボリュームで322円はヤバイ！「大盛ぶっかけ」麺シリーズ4種も見る！ローソンストア100は、環境の変化により出費や慌ただしさが増す4月の新生活シー