ダイヤモンドバックスとの開幕戦で3打数1安打、打率.333【MLB】ドジャース8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打で打率.333となった。1四球1死球で1試合3出塁を記録し、山本由伸投手の開幕戦勝利に貢献した。いきなり快音を飛ばした。初回先頭、右腕ギャレンのナックルカ