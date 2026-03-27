株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツは、同社が日本でのマスターライセンスを保有する韓国発の人気キャラクター「パンパンくんの日常」のオリジナルアニメにおいて、声優の安元洋貴さんが出演することを発表した。作者のイ・ジュヨンさん以外の声優が参加するのは今回が初めてとなる。安元さんは以前より「パンパンくんの日常」の大ファンであることを公言しており、その強い想いがきっかけとなり、今回の特別なコラボレーシ