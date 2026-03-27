ヘルナンデスは時計のプレゼントに「とても大きな意味があるよ」ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦を前に、チームメートへ粋なプレゼントを贈った。ロッカーに用意された特別なギフトバッグに対し、同僚のテオスカー・ヘルナンデス外野手も「最高のチームメイトで、素晴らしい人間だ」と感謝の思いを語っている。開幕戦の直前、各選手のロッカーには大谷からのギフト