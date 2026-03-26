ユニホームの売り上げランキングを発表メジャーリーグ機構（MLB）は25日（日本時間26日）、ユニホームの売り上げランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手は1位、山本由伸投手は2位に入った。トップ2を日本勢が独占するのは初の快挙だ。このランキングは2025年のワールドシリーズ終了後からの売り上げを集計したもの。MLBによると大谷のユニホームは米国、日本、世界で30か月連続で売り上げ1位を記録。オフの期間を集計