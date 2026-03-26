MLB選手の年収ランキング米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表。大谷翔平投手が堂々の1位に輝いている中で、アーロン・ジャッジ外野手は5位となっていることに、ファンが首をかしげている。大谷は新記録となる推定1億2700万ドル（約201億5000万円）で断トツ。一方で、ともに昨季MVPを受賞するなど球界を代表するプレーヤーのジャッジは5位だった。大谷に次いで2位に入ったの