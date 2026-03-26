MLB選手の年収ランキング

米経済誌「フォーブス」は24日（日本時間25日）、2026年MLB選手の年収ランキングを発表。大谷翔平投手が堂々の1位に輝いている中で、アーロン・ジャッジ外野手は5位となっていることに、ファンが首をかしげている。

大谷は新記録となる推定1億2700万ドル（約201億5000万円）で断トツ。一方で、ともに昨季MVPを受賞するなど球界を代表するプレーヤーのジャッジは5位だった。

大谷に次いで2位に入ったのがヤンキースのコーディ・ベリンジャー外野手で、2025年オフにヤンキースと再契約。年俸3250万ドル（約51億8400万円）はジャッジの4010万ドル（約63億6300万円）より低いものの、前所属のカブスが支払う250万ドルに加えて、ヤンキースとの契約金2000万ドルを合わせた5500万ドルがプレーヤーとしての収入となり、副収入150万ドルを合わせて5650万ドル（約90億円）が総収入と発表された。

2023年からヤンキースとの9年契約を履行中のジャッジは、副収入は600万ドル（9億5000万円）で大谷を除けばトップ。「ポロ・ラルフローレン」「Prime Hydration」といった人気ブランドと契約を結んでいる。副収入では3位のカイル・タッカー外野手、4位のフアン・ソト外野手より上回っているものの、契約金を含んだベリンジャーや、年々契約金が高騰する中でドジャースと契約したタッカーが大金を手にし、今回ジャッジは5位という結果に終わった。

大谷は例外とはいえ、そのほかの選手にジャッジが上位を許していることに、X（旧ツイッター）のファンからは「ベリンジャーが2位！ ジャッジが5位？ ワオ」「ベリンジャーがジャッジより稼いでるとかありえないだろ」「ヤンキースから3人も入ってるのに、全然勝てない」「ベリンジャーがジャッジより多く稼いでるとかクレイジーだ」「やっぱタッカーとベリンジャーがソトジャッジより上いるのダメだろ おかしいよ」「大谷の副収入額よりベリンジャーの方がジャッジよりもらってることに驚きだよ」と驚きの声があがっていた。（Full-Count編集部）