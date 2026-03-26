主な開幕2軍の選手はNPBは26日、出場選手登録された各球団の選手を公示した。野手では巨人・甲斐拓也、オリックス・杉本裕太郎、阪神・立石正広らが2軍スタートとなっている。阪神では他に梅野隆太郎、前川右京。ヤクルトでは山田哲人、内山壮真が登録されなかった。楽天では25日に左手関節軟骨（TFCC）損傷が発表された宗山塁が開幕1軍から漏れた。巨人は甲斐が2軍スタート。捕手は大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助の3人が