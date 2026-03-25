Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「150言語を翻訳」「Wノイキャンで騒音カット」。そんな高性能なスペックを掲げるのが、AIイヤホン翻訳機「VORMOR V49」です。イヤホン型翻訳機は数多くありますが、会話のテンポを邪魔せず、実用的なレベルに達しているモノは意外に少ないです。「VORMOR V49」が本当にストレスなく使えるのか？ その疑問を確かめる