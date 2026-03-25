昨年11月にDeNAを自由契約カブスは24日（日本時間25日）、前DeNAのタイラー・オースティン内野手が右膝の怪我により60日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。オープン戦はここまで末出場だった。オースティンは2016年にはアーロン・ジャッジ外野手と同じ日にメジャーデビューし、ともに1号を放つなど将来の大砲として注目を集めていた逸材。その後はツインズなどでプレーし、2019年オフにDeNAに入団した。フェンスを