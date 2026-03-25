昨年11月にDeNAを自由契約

カブスは24日（日本時間25日）、前DeNAのタイラー・オースティン内野手が右膝の怪我により60日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。オープン戦はここまで末出場だった。

オースティンは2016年にはアーロン・ジャッジ外野手と同じ日にメジャーデビューし、ともに1号を放つなど将来の大砲として注目を集めていた逸材。その後はツインズなどでプレーし、2019年オフにDeNAに入団した。

フェンスを恐れぬダイビングやヘッドスライディングなどハッスルプレーで故障も多く、離脱期間も長かった。2021年には107試合で28本塁打＆OPS1.006、2024年には打率.316で首位打者を獲得した。しかし、2025年は再び故障に苦しみ、オールスターゲームの出場も辞退。65試合で11本塁打28打点、打率.269に終わり、11月に自由契約となっていた。

昨年12月にカブスと1年125万ドル（約1億9800万円）＆出来高のメジャー契約を結んでいた。オースティンと入れ替わりでディラン・カールソン外野手と（メジャー）契約した。（Full-Count編集部）