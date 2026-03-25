平川は仙台大からドラフト1位で入団プロ野球のオープン戦が22日に全日程が終了。各タイトルが確定し、最多安打に輝いたのは広島ルーキーの平川蓮外野手だった。左右両打席から快音を連発。低迷するチームに現れた“希望の星”にカープファンもご満悦だ。オープン戦を通して上位打線を務めてきた平川。最終盤にはロッテ・藤原恭大外野手と熾烈な最多安打争いを演じ、3月21日の本拠地ソフトバンク戦で2安打を放つと、最終22日の