2年ぶりの選抜甲子園出場…辛勝で初戦突破新ルールを巧みに活用した。第98回選抜高校野球大会は24日、甲子園で大会第6日が行われ、第1試合では2年ぶりの出場となった大阪桐蔭が熊本工を4-0で下し、2回戦に進出した。今大会から導入された指名打者（DH）制について、西谷浩一監督や選手は“恩恵”を受けている。先発の川本晴大投手（2年）は、5回まで安打を許さない安定した投球を披露。終わってみれば、9回150球を投げて3安打3