日本上陸34周年を迎える、WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（本社：東京都大田区）のサンドイッチチェーン「サブウェイ」が、「創業祭」を3月25日から5日限定で実施します。定番人気商品「BLT」のクッキードリンクセットが通常販売価格から140円引いた800円で販売されます。【写真】値引きになる「BLT」のクッキーは？おいしそう！サブウェイは、1992年に日本上陸。東京・港区に1号店がオープンしました。同チェーンの創業祭は