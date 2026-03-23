満塁弾を放った台湾戦の実使用ユニホーム、驚異の298件の入札が殺到第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が着用したユニホームが、MLBオークションにて150万10ドル（約2億3900万円）で落札された。米スポーツ局「ESPN」は23日（日本時間24日）、これがオークションにおける大谷のユニホームとして史上最高額であると報じている。今回落札されたのは、3月6