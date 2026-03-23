満塁弾を放った台湾戦の実使用ユニホーム、驚異の298件の入札が殺到

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が着用したユニホームが、MLBオークションにて150万10ドル（約2億3900万円）で落札された。米スポーツ局「ESPN」は23日（日本時間24日）、これがオークションにおける大谷のユニホームとして史上最高額であると報じている。

今回落札されたのは、3月6日に東京ドームで行われたチャイニーズ・タイペイ戦で大谷が着用していた背番号16のユニホームだ。大谷はこの試合で満塁本塁打を放ち、5打点をマークする大活躍を見せていた。7日間にわたって行われたオークションでは、この歴史的な一着に対して驚異的な298件もの入札が殺到する大激闘となった。

2023年の前回大会において、大谷がオーストラリア戦で着用したユニホームは12万6100ドル（約2007万円）で落札されている。今回はその約12倍に上る大幅な高騰を見せており、米メディアも驚愕する結果となった。

同局は、最近の大谷グッズに対するオークション熱は凄まじいものがあると言及している。過去3か月間だけでも、実使用ユニホームのパッチと直筆サインが入った世界に1枚のカードがクリスマス直前に300万ドル（約4億7740万円）で落札された。さらに、3月20日にはヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手とのデュアルMVPカードが216万ドル（約3億4370万円）で落札されている。

また、2024年に大谷が記録した歴史的な「50号記念球」は、同年10月に台湾の投資会社に439万ドル（約6億9860万円）で落札され、野球のボールとして史上最高額を記録した。グラウンド上で数々の金字塔を打ち立てる大谷だが、その圧倒的なスター性はスポーツコレクター市場の歴史をも次々と塗り替えている。（Full-Count編集部）