オープン戦で打率.407、5盗塁と猛アピールも…2年連続のマイナー開幕ドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手を傘下3Aオクラホマシティへマイナー降格させたと発表した。オープン戦では打率4割超と絶好調だったが、2年連続で開幕メジャー入りを逃す結果に。この非情な決断に対し、米国のファンからは「なんで？説明してくれ」「ひどい決断だ」と疑問の声が殺到している。韓国代表としてワールド・ベースボール