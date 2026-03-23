Mr．Children桜井和寿（56）が、22日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。名曲のタイトルの裏話をした。フジテレビ系ドラマ「若者のすべて」主題歌で、276万枚の大ヒットとなった94年発売の「Tomorrow never knows」について、インタビュアーの林修（60）が「仮タイトルは『金のしゃちほこ』？」と確認するように言った。桜井は「ツアー中に名古屋に行っていたんですよ」と話し始めた。ライブ前日に関係者からミ