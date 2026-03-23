早稲田大学名誉教授で社会学者の有馬哲夫氏が2026年3月21日にXを更新。高市早苗首相を侮辱しているとも取れる内容のポストを投稿し、波紋が広がっている。「抱きついても、尻尾振っても構わない」発端となったのは、21日に共同通信が独自で報じた、ホルムズ海峡について、イランが日本の船舶の通過を認める用意があると明らかにしたと報じたこと。有馬氏はこのポストを引用し、「ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつ