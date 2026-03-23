料理研究家のリュウジ氏（39）が23日までに自身のXを更新。大手料理レシピサイトの改変に異議を唱えた。「クックパッドの新機能酷すぎる」と前置きした上で「InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステムこっちは必死で自己アカウントで頑張ってんすけどあまりにもレシピ製作者にリスペクトがない」と書き出した。続けて