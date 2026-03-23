休日は審判員、普段は救急救命士として人命救助にあたる松原光春さん高野連のマークが刺繍されたウエアに身を包み、「僕たちだって試合が終われば、ただのおじさんですよ」と笑みを浮かべたのは、香川県で高校野球の審判を務めている松原光春さん。20日から行われている香川県春季大会、3日目の第1試合で選手と交錯する場面があったが、起き上がり、最後まで球審の役目を全うした。松原さんは25年前、高松東から甲子園を目指し