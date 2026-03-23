ともにキューバ代表としてWBCに出場していたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）キューバ代表で、いまだ来日できていないソフトバンクのリバン・モイネロ投手と巨人のライデル・マルティネス投手は、23日に所属チームに合流する見込みとなった。全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者が報じた。ロメロ記者は日本時間22日に「複数の関係者によると、キューバ人スター投手のライデル・マルティネスとリバン・モイ