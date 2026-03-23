天下取りを目指す「昇竜、家康」コンセプトの第2弾中日は22日、今季の「昇竜ユニホーム」第2弾デザインを発表した。三英傑にあやかったテーマで、徳川家康をコンセプトにした「昇竜、家康」がお披露目された。胸に「家」の文字があしらわれた斬新なデザインに対し、ファンからは称賛の声が相次ぎ、大きな話題となっている。今季のテーマは「天下を獲る！」と設定されている。尾張の地から天下を動かした織田信長、豊臣秀吉、徳