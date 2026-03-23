天下取りを目指す「昇竜、家康」コンセプトの第2弾

中日は22日、今季の「昇竜ユニホーム」第2弾デザインを発表した。三英傑にあやかったテーマで、徳川家康をコンセプトにした「昇竜、家康」がお披露目された。胸に「家」の文字があしらわれた斬新なデザインに対し、ファンからは称賛の声が相次ぎ、大きな話題となっている。

今季のテーマは「天下を獲る！」と設定されている。尾張の地から天下を動かした織田信長、豊臣秀吉、徳川家康にあやかり、リーグ優勝と日本一を目指す強い意志が込められた。第2弾となる今回は、濃紺をベースとしたシックな色合いに仕上がり、胸元には存在感のある「家」の文字がデザインされている。

このユニホームは、冷静沈着に時勢を見極めて天下を掴んだ家康の姿をチームに投影している。どんな局面でも慌てず、粘り強く勝利を掴み取ってほしいという願いが込められた。選手たちは5月26日にバンテリンドームで行われる試合で着用する予定で、当日は来場者全員にレプリカがプレゼントされる。

天下取りへの思いが込められた新たな戦闘服のデザインに、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「こういうユニを待ってました！」「ここ数年で一番良いかも」「こういう昇竜ユニが欲しかった！ かっこいい！」「背中側もカッコよすぎる」「めっちゃカッコいいやーーん」「この青はかっこいい」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）