昨季は自身初の規定打席に到達…オープン戦で首位打者プロ野球は22日にオープン戦の全日程が終了し、個人タイトルが確定した。首位打者に輝いたのは、打率.385のハイアベレージを残したロッテ・藤原恭大外野手。プロ8年目を迎える逸材が覚醒の兆しを見せ、ファンも期待を寄せている。藤原は昨季107試合に出場し、自身初の規定打席をクリアした。打率.271、4本塁打、24打点、15盗塁を記録。巧打とスピードで新境地を開き、シー