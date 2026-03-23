昨季は自身初の規定打席に到達…オープン戦で首位打者

プロ野球は22日にオープン戦の全日程が終了し、個人タイトルが確定した。首位打者に輝いたのは、打率.385のハイアベレージを残したロッテ・藤原恭大外野手。プロ8年目を迎える逸材が覚醒の兆しを見せ、ファンも期待を寄せている。

藤原は昨季107試合に出場し、自身初の規定打席をクリアした。打率.271、4本塁打、24打点、15盗塁を記録。巧打とスピードで新境地を開き、シーズン終盤にはリードオフを任されることも増えた。迎えた今年のオープン戦では、以前と少し異なるフォームを採用。その中で安打を量産し続けた。

特に話題を呼んだのは20日の中日戦（バンテリンドーム）だ。大阪桐蔭でともに春夏連覇を牽引した根尾昂大投手と初対戦。結果的に四球に終わったが、両者の対決は「エモい」「泣ける」と話題に。藤原はこの日4打数3安打をマークした。

最終戦を迎える段階で2位を大きく突き放す打率.417をマーク。22日は無安打に終わるも、堂々の首位打者を手にした。昨季の活躍がフロックではないと感じさせる打棒に、「シーズンも期待」「オープン戦での希望がすぎる」「首位打者おめでとう」「いよいよ覚醒の年になるかな？」「藤原首位打者嬉しいね 今年の希望」「シーズンの首位打者も頼みます」とファンから熱い視線が送られている。（Full-Count編集部）