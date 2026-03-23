東京女子プロレス２９日の東京・両国国技館大会でプロレスデビューする声優・歌手の上坂すみれ（３４）の腕に、危険な視線が注がれた。上坂がデビューするのは第１試合で行われるアイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤルだ。そのベルトを巡り、ＤＤＴ２２日の後楽園大会で大きな動きがあった。大会開始時点で鈴木みのるが保持していた同王座は１ vs ６ハンデ戦でのすったもんだの末にメガネに移動。さらに大