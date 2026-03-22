＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】最高潮のタイミングで耳を疑う“場違い”なヤジ（実際の様子）大相撲三月場所、十四日目に14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）の優勝インタビューが全取組後に行われた。霧島の人柄が表れる素敵なインタビューに館内のファンが温かい拍手と歓声を送る中、そんな空気に水を差す“場違い”なヤジが館内に響き、静まり返る事態に。「な