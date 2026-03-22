神戸国際大付アルプスの応援がSNSで反響甲子園に現れた“仕事人”が話題となっている。第98回選抜高校野球大会は22日、甲子園で大会4日目が行われ、第1試合では神戸国際大付（兵庫）が延長11回タイブレークの末、九州国際大付（福岡）に敗れた。1点を争う好ゲームを盛り上げた、神戸国際大付応援団のトランペット演奏がSNSで称賛されている。サヨナラ負けに終わったが、満員のアルプスが、懸命にプレーした神戸国際大付ナイン