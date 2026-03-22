神戸国際大付アルプスの応援がSNSで反響

甲子園に現れた“仕事人”が話題となっている。第98回選抜高校野球大会は22日、甲子園で大会4日目が行われ、第1試合では神戸国際大付（兵庫）が延長11回タイブレークの末、九州国際大付（福岡）に敗れた。1点を争う好ゲームを盛り上げた、神戸国際大付応援団のトランペット演奏がSNSで称賛されている。

サヨナラ負けに終わったが、満員のアルプスが、懸命にプレーした神戸国際大付ナインの背中を押し続けた。なかでも、甲子園に響き渡るトランペットの音色に絶賛の声が続出。一塁側アルプスから「必殺仕事人」など、高校野球ファンには定番の演奏が始まると甲子園は大興奮。奏でられた音色は、試合中継を見ていたファンも虜にした。

SNSには「めちゃくちゃカッコいい」「間違いなくプロ注」「最高すぎる」「アルプスに必殺仕事人がおる」「名手トランペッター」「すごすぎた」「たまんない」「必殺仕事人吹くの上手そうだなって思ってたらまじで吹き始めてビビった」と称賛コメントが殺到した。

昨年の神宮大会決勝を戦った名門対決は、同点で迎えた8回から目の離せない攻防が続いた。8回に神戸国際大付が勝ち越すも、その裏に九州国際大付が同点。11回に神戸国際大付が1点を奪い再び勝ち越すも、その裏に2点を奪われサヨナラ負け。追いつ追われつの白熱の展開を、両校の大応援団が盛り上げた。（Full-Count編集部）