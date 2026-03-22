北海道・帯広警察署は2026年3月22日、暴力行為等処罰法違反の疑いで、帯広市に住む高校生の少年（17）を現行犯逮捕しました。少年は3月22日午前0時前、帯広市内の自宅で30代の母親に包丁を向けて「殺すぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。母親にけがはありません。22日午前0時ごろ同居の家族から「被疑者が包丁を持って暴れている」と110番通報があり事件が発覚。約20分後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。警察に