私（アヤ）は、夫のコウヘイと娘のユメ（4才）、息子のカズマ（2才）との4人家族。義両親はとても優しい人たちで、とくに義母は本当に気遣いのできる人です。常に先回りをして物事を考えるタイプのようで、手助けしてもらえて私はものすごく助かっていました。しかし義両親を誘うと、なぜか必ず独身の義妹セリナちゃん（30才）がついてきます。しかも私たちと積極的にコミュニケーションをとるわけでもなく、ひたすら無言で食事を