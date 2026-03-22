WBCベネズエラ戦、右膝の違和感で途中交代した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を負傷したカブスの鈴木誠也外野手が、メジャー開幕に間に合わないことが確実となった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者が21日（日本時間22日）、クレイグ・カウンセル監督のコメントを伝え、“開幕アウト”が明らかになった。ムーニー記者は自身のX（旧ツイッター）で「右ひざの負傷