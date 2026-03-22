WBCで後十字靭帯の軽度損傷

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で右膝を負傷したカブスの鈴木誠也外野手が、メジャー開幕に間に合わないことが確実となった。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のパトリック・ムーニー記者が21日（日本時間22日）、クレイグ・カウンセル監督のコメントを伝え、“開幕アウト”が明らかになった。

ムーニー記者は自身のX（旧ツイッター）で「右ひざの負傷を抱えているセイヤ・スズキは、開幕戦には準備ができていないと、カブスのクレイグ・カウンセル監督が語った」と投稿。「球団はスズキが負傷者リスト（以下IL）でシーズンをスタートするかどうかをまだ決めていない。しかし、その方向に傾いているようだ」と球団の動きを明かした。

地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」は、21日（同22日）のマリナーズとのオープン戦を前にカウンセル監督が会見に臨んだ映像を公開。「彼を開幕戦で出場させる準備は、我々にはできていないだろう。（IL入りさせるかどうかを）決めるための時間があるが、それが我々の現状だ」と指揮官の発言を紹介した。

また、ムーニー記者は鈴木の代役について「カブスはマイケル・コンフォートを開幕戦のロースターに加えることを計画している」と言及。米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」も、2人のロースターを巡る流れが関連している可能性があると伝えた。コンフォートは昨年はドジャースでプレーしていた。

カウンセル監督は17日（同18日）、鈴木の状態について、MRIの結果、後十字靭帯の軽度損傷と診断されたと明かしていた。今後の経過によって、IL入りを検討していく流れになりそうだ。鈴木は準々決勝・ベネズエラ戦で二塁への盗塁を試みた際に負傷し、途中交代していた。（Full-Count編集部）