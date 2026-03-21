ソフトバンクで10年間プレーした森福允彦氏が始球式に登場ソフトバンクOBの森福允彦氏が21日、みずほPayPayドームで行われた広島とのオープン戦で始球式に登場した。現役時代さながらの鋭いクロスファイヤーに「めっちゃ内角えぐるやん笑」などとファンも注目している。39歳の森福氏は2006年の大学生・社会人ドラフト4位でシダックスからソフトバンクに入団。サイドスロー左腕として、角度をつけた投球術で救援陣を支えた。201