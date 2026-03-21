ソフトバンクで10年間プレーした森福允彦氏が始球式に登場

ソフトバンクOBの森福允彦氏が21日、みずほPayPayドームで行われた広島とのオープン戦で始球式に登場した。現役時代さながらの鋭いクロスファイヤーに「めっちゃ内角えぐるやん笑」などとファンも注目している。

39歳の森福氏は2006年の大学生・社会人ドラフト4位でシダックスからソフトバンクに入団。サイドスロー左腕として、角度をつけた投球術で救援陣を支えた。2011年からは4年連続で50試合登板など活躍し、2017年から3年間は巨人でプレーした。

ソフトバンクには10年間所属。NPB通算134ホールドの鉄腕は、大歓声で迎えられてマウンドへ。セットポジションから投じると、右打席に立ったドラフト1位、平川蓮外野手の内角を襲った。大きく外れ、平川がのけぞって打席から飛び出していくほどの角度のついた軌道だった。

かろうじて“死球”にはならなかったが、森福氏も焦った表情で「ごめん、ごめん」のポーズをしていた。「パーソル パ・リーグTV」が公式X（旧ツイッター）で始球式の様子を投稿。ファンも「怒られるヤツ」「フォームの感じも変わらんなぁ〜！」「どこ投げとんねん」「鳥肌立つ」「マジでフォーム綺麗すぎて悔しい」「豪華すぎる」と“堪能”していた。（Full-Count編集部）