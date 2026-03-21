マイナビは3月18日、「マイナビ 転勤と転職に関する調査レポート2026年(個人・企業)」の結果を発表した。調査は2月2日〜5日、20〜50代の転職を希望している正社員974名、および企業の中途採用担当者841名を対象にWEBアンケート方式にて行われた。転勤がある会社で働くことへの考え方(性年代別)正社員で働く転職希望者に、「転勤がある会社で働くことへの考え方」を聞いたところ、68.8%が「働きたくない」(27.8%)または「どちらかと