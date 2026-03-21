海外のカメラマンがパッケージの変更についてXで言及3月に熱狂を生んだワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。大会連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」は無念の準々決勝敗退に終わった。すると、大会期間中に来日していた海外メディアのカメラマンが、大谷翔平投手がデザインされた商品の“変更”を指摘。しかしこれに、日本のファンから次々とツッコミを寄せられている。米紙「ニューヨーク・タイムズ」などに写