21世紀枠で出場した公立校第98回選抜高校野球大会は21日、大会第3日が行われ、21世紀枠の高知農が日本文理（新潟）と第2試合で対戦した。1-8で敗れてしまったが、初出場となった公立校の“郷土愛”溢れる応援にファンも注目していた。一塁側のアルプススタンドを陣取った高知農の応援団。1000人以上がチームカラーでもある緑のウインドブレーカーを着用し、大声援を送った。甲子園の青空に響いていたのは「アンパンマンのマ