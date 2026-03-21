アイドルグループ・#ババババンビの神南りなが、16日発売の「週刊プレイボーイ」に登場。このほど、アザーカットが公開となった。【写真】澄んだ瞳が魅力的！圧巻のグラビアを披露した神南りな神南は、#ババババンビの緑色担当。2024年3月に日本武道館でのワンマンライブ公演を行い、新メンバーとしてお披露目。2025年5月からは新体制初となる全国ツアーがスタートし、8月にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にてツアーファイ