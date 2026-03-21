札幌だけで数百億円の経済効果二宮和也がWBCのスペシャルサポーターとして連日Netflixの中継に出演中の13日・14日・15日、嵐が大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）で3日連続ライブを行った。その熱狂は凄まじい。チケットを持たないファンも現地を訪れ、来場者が北海道の各地に宿泊して観光するなど、その経済効果は200〜300億円と試算されている。さらにSNSにもライブの内容や感想、ツアーグッズや銀テープを求める声など