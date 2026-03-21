3連休中日のきょう21日(土)は、北海道で昼過ぎにかけて雪が降り、ふぶく所もありそうです。東北や新潟では、今朝にかけて雨や雪の降る所がありますが、日中は天気が回復する見込みです。高気圧に覆われる東〜西日本は穏やかに晴れる所が多く、行楽日和となりそうです。最高気温は関東から西で広く15℃以上、九州は20℃に届く所があるでしょう。きのうは空気の冷たかった関東も、きょうは春の暖かさを感じられそうです。北日本はき