WBCで2勝をあげた米国代表ウェブの発言が話題にスター選手を揃え、世界一奪還をかけて臨んだ第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。米国は、決勝でベネズエラに敗れ準優勝に終わった。大会期間中にはマーク・デローサ監督の“勘違い発言”が物議を醸すなど、代表チームの振る舞いはグラウンド外でも注目を集めた。そんな中、ローガン・ウェブ投手（ジャイアンツ）の“反論”が、新たな火種を生んでいる。ウェブはWB