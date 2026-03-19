ジェイムス・ブレイク（James Blake）が最新アルバム『Trying Times』をリリース。日本でも愛されてきたシンガー兼プロデューサーが、より柔らかな手触りの通算7作目で探究したものとは？ジェイムス・ブレイクは、ロンドンの自宅に戻り、再びそこでの生活に馴染みつつある。11年間にわたるロサンゼルスでの暮らしを経て、彼は長年のパートナーであるジャミーラ・ジャミルと共に2025年に帰国した。現在37歳のブレイクが、ビヨンセか