「あなたの所にも行きたい」--。憧れの有名人からこんな連絡が来たら、誰でも即行でOKするだろう。しかしその結末が心身崩壊だとしたら……。 投稿を寄せた50代女性は、十数年前まで趣味でメールマガジンを発行していた。読者は数十人ほどだったというが、その中に「数千人規模」の読者を抱える“有名人”が混ざっていた。 そんな相手からある日、次のような連絡が届いた。 「仕事で長期休暇をと