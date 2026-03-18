靴ひもがない革靴の「ローファー」。ワークマンから3300円で発売される予定なんですが、ヒールを見てみると、普通のローファーと少し違うようです。【写真で見る】あなたは革靴派？スニーカー派？ 街の人の声は…「足が疲れにくい」 ソール部分がスニーカー出水麻衣キャスター:靴ひもがなくても、スルリと履くことができるローファー。3月20日、ワークマンから3300円で販売されるということですが、ソール部分がスニーカーの