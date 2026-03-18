道枝駿佑さん主演、安斉星来さんヒロインで実写映画化が発表された、やまもり三香さんによる人気漫画『うるわしの宵の月』。このたび公開日が2026年10月23日(金)に決定し、特報映像と場面写真が解禁された。【写真】道枝駿佑が安斉星来に“顎クイ”…原作の象徴的シーンを完全再現した場面写真琥珀と宵それぞれの心情が映し出されたティザービジュアル■原作でも人気のシーン、“顎クイ”場面写真が解禁！原作の象徴的シーンを完全