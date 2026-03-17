2026年3月18日(水)、渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホールにて、落語家・桂枝平(かつら・えだへい)さんの「二ツ目昇進披露公演」が開催される。注目は、人気漫才コンビ・ミキ(昴生・亜生)が落語界の伝統儀式「口上(こうじょう)」に登壇すること。漫才師が着物姿で落語家の昇進を祝うのは極めて異例で、演芸ファンならずとも見逃せない一夜になりそうだ。【画像】次世代を担う若手落語家として注目を集める桂枝平桂枝平、桂宮治